Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 98,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 98,65 EUR nach oben. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 99,05 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,55 EUR. Zuletzt wechselten 45.074 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,00 Prozent. Bei 64,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,20 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 94,95 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,50 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr eingefahren

Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen