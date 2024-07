Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Nachmittag

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 15:51 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 71,80 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 72,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.855 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2024 bei 74,15 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 3,27 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,20 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,27 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 78,73 EUR an.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

