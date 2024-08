Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 67,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Scout24 befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 67,85 EUR ab. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 67,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,45 EUR. Zuletzt wechselten 27.336 Scout24-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,15 EUR) erklomm das Papier am 22.07.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Am 01.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 22,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,23 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 79,39 EUR an.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 31.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 30.10.2025.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Freundlicher Handel: MDAX zeigt sich zum Start fester