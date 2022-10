Scout24 Aktie News: Scout24 verbilligt sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Scout24 53,00 EUR

-0,86% Charts

News

Analysen

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 52,74 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 52,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.934 Scout24-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.11.2021 erreicht. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 20,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 46,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 12,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,18 EUR je Scout24-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 09.08.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 95,90 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 109,70 EUR ausgewiesen.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Erste Schätzungen: Scout24 legt Quartalsergebnis vor

Scout24-Aktie dreht ins Plus: JPMorgan senkt Kursziel für Scout24

September 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Scout24-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24 Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24 Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

Bildquellen: Scout24