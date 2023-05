Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag kaum verändert

Aktien in diesem Artikel Scout24 59,32 EUR

0,34% Charts

News

Analysen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 59,42 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 59,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 59,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.698 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 61,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 2,66 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 22,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 65,78 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 04.05.2023. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 121,90 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 107,90 EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 08.08.2023 gerechnet. Am 14.08.2024 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie in Rot: VZBV verklagt offenbar Immoscout24

Scout24-Aktie gefragt: Scout24 verzeichnet Wachstum im Kerngeschäft

Ausblick: Scout24 stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24 Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24 Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

Bildquellen: Scout24