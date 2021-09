Stellantis-Aktie etwas schwächer: Opel präsentiert neuen Astra als Hoffnungsträger

Aktien in diesem Artikel Stellantis 17,05 EUR

Die sechste Generation des Kadett-Nachfolgers ist seit 1991 in bislang rund 15 Millionen Exemplaren verkauft worden. Unter der Regie der Stellantis -Tochter wird der Astra nun auch erstmals mit einem Hybrid-Antrieb aus Verbrenner- und Elektromotor angeboten. Eine voll elektrische Version soll ab 2023 folgen, kündigte der neue Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz am Mittwoch an. Der Astra wird aktuell allein in Rüsselsheim gebaut und ist ab Oktober bestellbar. An der Veranstaltung nahm auch Fußballtrainer und Markenbotschafter Jürgen Klopp teil.

Die Stellantis-Aktie zeigt sich in Mailand zuletzt 0,44 Prozent tiefer bei 16,86 Euro.

RÜSSELSHEIM (dpa-AFX)

