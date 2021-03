Fresenius-Aktie schließt stabil: Michael Sen löst Mats Henriksson als Chef von Fresenius Kabi ab

Der 52-Jährige folgt in dieser Funktion auf Mats Henriksson, der das Unternehmen aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen zur weiteren Ausrichtung der auf klinische Ernährung und Infusionstherapien spezialisierte Tochter Kabi verlässt.

Michael Sen war den Angaben zufolge von April 2017 bis März 2020 Mitglied des Vorstands der Siemens AG und dort für das bei Siemens Healthineers gebündelte Gesundheits- sowie für das Energiegeschäft verantwortlich. Zuvor war er von 2015 bis 2017 Finanzvorstand beim Energiekonzern Eon.

Henriksson war zum 1. September 1999 in den Vorstand von Fresenius Kabi eingetreten. Ab 1. März 2012 war er zunächst stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Fresenius Kabi, zum 1. Januar 2013 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens berufen.

Darüber hinaus schlug der Gesundheitskonzern Susanne Zeidler, der Finanzchefin der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG), und den Vorstandschef der Deutschen Post, Frank Appel, zur Wahl in den Aufsichtsrat der Fresenius Management SE vor.

So reagiert die Fresenius-Aktie

Die Aktien von Fresenius legten via XETRA letztendlich um 0,08 Prozent auf 36,30 Euro zu.

Die Anleger sehen den bevorstehenden Chefwechsel bei der Tochter Kabi wohl als Chance. Analyst David Adlington von JPMorgan betont in seiner Reaktion auf die Ankündigung denn auch die Expertise von Michael Sen, dem künftigen Lenker des Infusions-Spezialisten, in Gesundheitsthemen und Finanztransaktionen. Dass die Wahl auf Sen gefallen sei, erhöhe die Chancen für einen Verkauf oder eine Abspaltung, so Adlington.

Fresenius-Chef Stephan Sturm betonte in seiner Erklärung derweil die "zentrale strategische Bedeutung" von Kabi für den Konzern. Vielleicht, so Adlington, gibt es aber auch Spielraum für Verkäufe im Portfolio.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, Fresenius