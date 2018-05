Elon Musk kauft Tesla-Aktien für fast 10 Millionen Dollar

Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC vom Montagabend hervorgeht, hat der Tesla -CEO 33.000 Anteilsscheine im Wert von 9,85 Millionen US-Dollar gekauft. Zuletzt hatte Musk im März 2017 ein Tesla-Aktienpaket in vergleichbarer Größenordnung erworben. Daten von Bloomberg zufolge besitzt Elon Musk nach der jüngsten Aufstockung fast 20 Prozent des Aktienkapitals von Tesla.

Keine Aktie wird in den USA häufiger geshortet, als die von Tesla. Erst in der vergangenen Woche hatte Elon Musk Leerverkäufer ins Visier genommen und im Rahmen einer denkwürdigen Analystenkonferenz insbesondere Fragen von Short-Sellern abgewiegelt.

Zeitgleich hatte der CEO Leerverkäufern den Kampf angesagt und angekündigt, gegen Tesla zu wetten würde sie viel Geld kosten. "Die schiere Größe des kurzen Gemetzels wird unwirklich sein", schrieb Musk am Freitag auf Twitter "Wenn du short bist, schlage ich vor, leise zum Ausgang zu gehen ..."

Looks like sooner than expected. The sheer magnitude of short carnage will be unreal. If you’re short, I suggest tiptoeing quietly to the exit … https://t.co/A0Q90pSLKA