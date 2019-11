Shortseller schießen weiter gegen Cannabis-Aktien

• Cannabissektor schwächelt in den letzten Monaten• Große Unternehmen verlieren an Wert• Shortseller weiterhin bearish

Schwächelnder Cannabis-Markt

Nachdem der Cannabissektor in den letzten Monaten eingebrochen ist, wird dieser von den Analysten neu bewertet. Der unerwartet langsame Ausbau von legalem Cannabis, besonders in Kanada und eine nicht ausreichende Anzahl an Geschäften für den Vertrieb, sorgte vermehrt für enorme Hürden. Seit Jahresbeginn verloren große Unternehmen wie Canopy Growth oder Cronos mehr als die Hälfte an Wert. Hinzu kamen Skandale wie der illegale Anbau bei CannTrust und Einschränkungen beim Vertrieb von CBD-Produkten. Der Cannabissektor tut sich schwer im Wachstum und Analysten, die sich zu Beginn des Jahres noch weitgehend optimistisch zeigten, wechseln nun den Kurs. Sie haben bereits begonnen ihre Empfehlungen anzupassen und die Kursziele für die Cannabis-Aktien zu ändern.

Shortseller weiterhin bearish

"Bearishe Spekulanten sind der festen Überzeugung, dass sie trotz der hohen Kosten für Anleihen und Übertragungen ein Short-Exposure im Cannabissektor aufrechterhalten", sagte Matthew Unterman, der Direktor von S3 gegenüber MarketWatch. Der MKM-Analyst Bill Kirk hat seine Empfehlungen bereits verschärft und erklärt: "Wir erwarten, dass die kanadischen LPs in zwei Jahren nicht unbedingt einen enormen Gewinn abwerfen, sondern in etwa ausgeglichen sein werden. Unternehmen mit kurzfristigem Finanzierungsbedarf haben möglicherweise Schwierigkeiten." Mit diesen Entwicklungen im Hinterkopf spekulieren Shortseller darauf, dass die Kurse am Markt fallen werden und leihen sich die gewünschten Wertpapiere, mit einem im Vorhinein vereinbarten Termin, wann diese wieder zurück gegeben werden müssen. Sobald die Kurse tatsächlich sinken, wird der möglichst niedrigste Kurs abgewartet und die Anlagewerte dann zu diesem günstigeren Preis gekauft. Sobald der verabredete Zeitpunkt der Rückgabe eintritt, müssen die Wertpapiere dann zu dem Preis zurückgegeben werden, zu dem sie geliehen wurden und der Leerverkäufer streicht im besten Falle einen Gewinn ein.

Cannabis-Aktien verlieren an Boden

Laut dem Finanzanalyseunternehmen S3 Partners sind Short-Positionen in sieben der bekannteren kanadischen Cannabis-Aktien gestiegen: Tilray, Canopy Growth, Aurora Cannabis, HEXO, Cronos und Pure Harvest Cannabis. Während die Short-Positionen gestiegen sind, berichtet MarketWatch, dass alle sieben von S3 erfassten Aktien insgesamt in diesem Jahr gefallen sind. Der Tilray-Aktienkurs ist demnach um 67 Prozent zurückgegangen, während in den USA notierte Papiere von Green Organic Dutchman um 57 Prozent eingeknickt sind. Auch die HEXO-Aktie ist betroffen und büßte insgesamt 37 Prozent ein. Der Anteilsschein von Canopy hat sich um 29 Prozent verbilligt, die Aurora-Aktie um 26 Prozent, das Cronos-Papier um 19 Prozent und auch die Aktie von Aphria verzeichnete einen Abschlag von 12 Prozent.

