Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Freitagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Siemens 159,20 EUR

Um 15:51 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 158,68 EUR nach oben. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 158,88 EUR aus. Bei 158,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 517.504 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 161,02 EUR. 1,47 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.07.2022 (93,67 EUR). Mit Abgaben von 40,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,80 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens gewährte am 17.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.416,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.040,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 9,92 EUR je Aktie aus.

