Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 185,18 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 185,18 EUR. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 186,74 EUR. Bei 185,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 786.530 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 32,22 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,37 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 217,86 EUR für die Siemens-Aktie.

Siemens gewährte am 13.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,32 Prozent zurück. Hier wurden 18,35 Mrd. EUR gegenüber 18,41 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens am 15.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

