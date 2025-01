So bewegt sich Siemens

Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Kursplus

15.01.25 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 196,38 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 196,38 EUR zu. Die Siemens-Aktie legte bis auf 197,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 193,94 EUR. Bisher wurden heute 455.173 Siemens-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte am 15.01.2025 auf bis zu 197,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 0,42 Prozent niedriger. Bei 150,68 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,31 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 208,38 EUR für die Siemens-Aktie aus. Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,42 EUR gegenüber 2,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 20,81 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren. Am 13.02.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 05.02.2026 präsentieren. Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,17 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter Aktien-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die Siemens-Aktie Börse Europa in Grün: STOXX 50 legt am Nachmittag zu

