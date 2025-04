Siemens Aktie News: Siemens gibt am Mittwochmittag nach

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 183,90 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 183,90 EUR ab. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 180,96 EUR ab. Bei 183,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 369.841 Siemens-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 244,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR. Abschläge von 18,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,37 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 217,50 EUR.

Am 13.02.2025 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,71 EUR gegenüber 3,03 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,32 Prozent auf 18,35 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,41 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,77 EUR je Siemens-Aktie.

