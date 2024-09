Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse

Siemens im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens. Mit einem Wert von 170,50 EUR bewegte sich die Siemens-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Siemens-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 170,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 170,52 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 169,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 170,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.655 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,88 EUR an. Mit einem Zuwachs von 10,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Mit Abgaben von 29,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,90 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 4,70 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 199,50 EUR angegeben.

Am 08.08.2024 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 18,90 Mrd. EUR, gegenüber 18,89 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,06 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 13.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

