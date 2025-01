Siemens Aktie News: Siemens verliert am Vormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 200,50 EUR.

Die Siemens-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 200,50 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 200,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 201,65 EUR. Bisher wurden heute 61.405 Siemens-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 210,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,76 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 150,68 EUR am 05.08.2024. Abschläge von 24,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 209,57 EUR für die Siemens-Aktie.

Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,72 Prozent auf 20,81 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.02.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

