Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 30.06.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 98,75 EUR. Bei 98,34 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 99,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 130.848 Siemens-Aktien.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,96 EUR an. 37,48 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.06.2022 bei 98,34 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 0,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 164,62 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 12.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,27 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,79 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 17.040,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.665,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Siemens dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

