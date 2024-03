Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 14,23 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 14,23 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 14,46 EUR. Mit einem Wert von 14,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.998.202 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 42,64 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,01 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,056 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 07.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,78 EUR, nach -0,60 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 7.649,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 7.064,00 EUR umgesetzt.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,275 EUR je Aktie belaufen.

