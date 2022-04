Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag fester

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 20,92 EUR. Bei 21,06 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,83 EUR. Bisher wurden heute 833.960 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 07.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,59 EUR an. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 55,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,12 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 18,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,07 EUR.

Am 09.02.2022 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von 0,21 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,54 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 5,96 Milliarden EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2022 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz auf den 31.01.2023.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2023 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

