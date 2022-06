Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Um 01.06.2022 16:22:00 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 17,97 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,30 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,17 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 560.755 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 08.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,65 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 35,01 Prozent niedriger. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,07 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,24 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,68 EUR.

Am 11.05.2022 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 0,10 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.582,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.484,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 08.08.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 02.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,981 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Bildquellen: Siemens Energy AG