Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochvormittag mit Kursplus

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 01.06.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 18,08 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 18,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 18,17 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.635 Siemens Energy-Aktien.

Bei 27,65 EUR erreichte der Titel am 08.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 34,61 Prozent wieder erreichen. Bei 15,07 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 19,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,68 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 11.05.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.582,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.484,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 02.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2023 0,981 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

