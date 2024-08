Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag tiefrot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,4 Prozent auf 24,71 EUR.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 5,4 Prozent auf 24,71 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 24,69 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,49 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 812.092 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2024 auf bis zu 27,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 12,95 Prozent Luft nach oben. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 74,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,061 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,07 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 08.05.2024. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,26 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,03 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,28 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 11.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,430 EUR je Aktie belaufen.

