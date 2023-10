Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 12,44 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 12,47 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,43 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 102.878 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 99,44 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,25 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 21,15 EUR.

Am 07.08.2023 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,42 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 7.506,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.279,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,973 EUR je Siemens Energy-Aktie.

