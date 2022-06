Siemens Energy Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Energy am Vormittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 03.06.2022 09:22:00 Uhr 0,6 Prozent. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 18,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.503 Siemens Energy-Aktien.

Am 08.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,65 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 33,07 Prozent niedriger. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,79 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,68 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.582,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.484,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 02.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,981 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG