Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag in Grün

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 24,93 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 25,48 EUR zu. Bei 25,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 850.845 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,01 EUR) erklomm das Papier am 28.05.2024. Gewinne von 8,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,069 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 23,07 EUR angegeben.

Am 08.05.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent auf 8,28 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 07.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 11.08.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,372 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

