Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 25,46 EUR.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 25,46 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 25,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.715.158 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,01 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 74,85 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,060 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,07 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Energy hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,26 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,03 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,28 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 07.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 11.08.2025 dürfte Siemens Energy die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,425 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

