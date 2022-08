Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 15,42 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,59 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,41 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 502.320 Siemens Energy-Aktien.

Bei 25,60 EUR erreichte der Titel am 04.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,77 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 13,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,45 EUR.

Am 11.05.2022 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Siemens Energy am 08.08.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 15.11.2023.

