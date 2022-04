Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:22 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 21,21 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,80 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.812.400 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 07.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,59 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 53,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 17,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 19,28 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 29,97 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 09.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,54 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,96 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 31.01.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG