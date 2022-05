Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 05.05.2022 16:22:00 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 17,52 EUR abwärts. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,49 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 765.604 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,65 EUR) erklomm das Papier am 08.07.2021. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 36,65 Prozent zulegen. Am 02.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 5,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,13 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 09.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,94 Prozent auf 5.956,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.541,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.05.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 02.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Siemens Energy.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,03 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Deutliche Erhöhungen trotz Börsentristesse - Wie viel Dividendenrendite die MDAX-Unternehmen dieses Jahr bieten

ABB-Aktie fester: ABB sahnt im ersten Quartal mehr Aufträge ab

Siemens Energy-Aktie schließt mit Verlust: Siemens Energy stellt Jahresprognose auf den Prüfstand

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG