Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag im Plus

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 24,10 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 24,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 549.271 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,01 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 12,07 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 276,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,860 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 08.05.2024. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,26 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,28 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,310 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Mai 2024: Analysten sehen Potenzial bei Siemens Energy-Aktie

DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Energy-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Siemens Energy-Analyse: Barclays Capital vergibt Equal Weight an Siemens Energy-Aktie