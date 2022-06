Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Siemens Energy-Aktie musste um 08.06.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 18,52 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 18,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 652.747 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.07.2021 auf bis zu 27,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 33,02 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,68 EUR aus.

Siemens Energy gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.582,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.484,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Siemens Energy am 08.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 02.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,979 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

