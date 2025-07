Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagmittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 93,92 EUR nach.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 93,92 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 93,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,14 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 351.303 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 99,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 5,52 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 22,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 76,51 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,072 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,00 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 9,96 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,28 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 1,42 EUR im Jahr 2025 aus.

