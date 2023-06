Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag stärker

Um 09:06 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 23,88 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 23,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,89 EUR. Bisher wurden via XETRA 31.722 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Abschläge von 57,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,09 EUR an.

Am 15.05.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.028,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 6.582,00 EUR umgesetzt.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Siemens Energy.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,092 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Mai 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie freundlich: Kapazitätserweiterungen vor allem in USA geplant

Siemens-Aktie in Grün: Siemens-Aktionäre könnten Siemens Energy-Aktien als Dividende bekommen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG