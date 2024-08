Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 25,20 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 11:48 Uhr 3,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 25,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,54 EUR. Zuletzt wechselten 988.519 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,91 EUR erreichte der Titel am 11.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 74,60 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,062 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,69 EUR an.

Am 07.08.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,42 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,51 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,80 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.11.2024 erwartet. Am 11.08.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,525 EUR je Aktie aus.

