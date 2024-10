Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 35,51 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 11:48 Uhr 0,1 Prozent. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 35,79 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 35,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 411.803 Siemens Energy-Aktien.

Bei 35,79 EUR markierte der Titel am 09.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,79 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 81,97 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,063 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 26,04 EUR.

Siemens Energy gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,42 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,339 EUR in den Büchern stehen haben wird.

