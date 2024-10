Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Vormittag fester

So entwickelt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 35,77 EUR.

Das Papier von Siemens Energy legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 35,77 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,77 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,39 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 96.353 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,77 EUR an. Gewinne von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 458,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,063 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,04 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.08.2024 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,80 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7,51 Mrd. EUR eingefahren.

Am 13.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,339 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

