Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Donnerstagnachmittag ab

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 91,32 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 91,32 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 90,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 935.078 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 99,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 22,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 313,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,095 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 65,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 08.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,96 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,28 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 06.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie etwas tiefer: Indische Tochter rückt nach Analystenkommentar in den Fokus

Siemens Energy-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Analysten sehen wenig Potenzial: Siemens Energy-Aktie überbewertet?