Siemens Energy-Aktie aktuell: Siemens Energy gibt nach

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 23,83 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 15.765 Punkten steht. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 23,78 EUR. Bei 24,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 312.639 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,66 EUR. Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,860 EUR fest.

Die Siemens Energy AG ist ein weltweit tätiger Industriekonzern auf dem Energiesektor. Die Gesellschaft spaltete sich im September 2020 als eigenständiges Unternehmen von der Siemens AG ab. Siemens Energy ist nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen bietet Lösungen zur Energieübertragung und Stromerzeugung an. Zu den wichtigsten Produkten zählen vor allem Gas- und Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren, Kompressoren und weitere Kraftwerkstechnologien für unterschiedliche Energiequellen. Unter anderem werden eine Vielzahl von Industrieanwendungen für die Öl- und Gasindustrie angeboten. Außerdem entwickelt die Siemens Energy AG Technologien im Bereich neuer Energien, wie beispielsweise moderne Wasserstofftechnologien. Über die Mehrheitsbeteiligung an Siemens Gamesa Renewable Energy ist das Unternehmen mit Windenergietechnologien und -dienstleistungen im Bereich erneuerbarer Energien tätig und zählt hierbei zu den weltweiten Marktführern.

