Siemens Energy Aktie News: Bullen treiben Siemens Energy am Mittag an

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 6,0 Prozent.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,0 Prozent auf 56,26 EUR. Bei 56,56 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 1.742.918 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 14,75 Prozent wieder erreichen. Am 13.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 75,36 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,063 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 49,86 EUR.

Am 12.02.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 1,79 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,36 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie im Fokus: Goldman Sachs sieht Potenzial

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Abgaben

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer