Siemens Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Siemens Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 75,84 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 75,84 EUR ab. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 75,64 EUR ein. Bei 76,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 115.053 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.05.2025 erreicht. Gewinne von 1,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 22,06 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 70,91 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,125 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 56,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 08.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,96 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,28 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Energy am 06.08.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

