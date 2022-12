Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag auf rotem Terrain

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 1,1 Prozent auf 16,75 EUR ab. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,68 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 453.214 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,99 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 30,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 10,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 63,41 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,12 EUR.

Siemens Energy gewährte am 16.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 07.02.2023 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,473 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser über Tesla-CEO Elon Musk: "Kein Puffer" zwischen Genie und Wahnsinn

Siemens Energy-Aktie leichter: Auftrag für Stromautobahn Irland-Europa

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG