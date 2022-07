Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13.07.2022 09:22:00 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 14,57 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 14,57 EUR. Mit einem Wert von 14,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 40.666 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,35 EUR erreichte der Titel am 14.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 13,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,02 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,05 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 11.05.2022 vor.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 08.08.2022 gerechnet. Am 02.08.2023 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

