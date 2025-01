Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag im Plus

Siemens Energy im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 50,90 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 50,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 51,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 838.137 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,26 EUR erreichte der Titel am 07.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 8,57 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.01.2024 bei 11,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,053 EUR je Siemens Energy-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 45,57 EUR.

Am 13.11.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -1,04 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Siemens Energy am 12.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 11.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,744 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

