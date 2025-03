Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagvormittag tiefer

So entwickelt sich Siemens Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 57,30 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 57,30 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 57,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,00 EUR. Bisher wurden heute 77.920 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 64,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,91 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 311,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,063 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,86 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 12.02.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 1,79 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent auf 8,94 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,835 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie schwankungsanfällig: So stehen die weiteren Chancen für den Energiekonzern

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der DAX am Nachmittag

Börse Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell