Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy legt am Donnerstagvormittag zu

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 14.07.2022 09:22:01 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 14,33 EUR. Bei 14,40 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 14,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.638 Siemens Energy-Aktien.

Am 15.07.2021 markierte das Papier bei 26,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (13,36 EUR). Mit einem Kursverlust von 7,22 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,05 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 11.05.2022 vor.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 08.08.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 02.08.2023 dürfte Siemens Energy die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

