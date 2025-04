Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteuert sich am Dienstagvormittag

Siemens Energy im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 57,52 EUR.

In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 57,76 EUR zu. Bei 57,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 135.739 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2025 markierte das Papier bei 64,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 10,90 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,53 EUR ab. Abschläge von 71,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,051 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 50,14 EUR angegeben.

Am 12.02.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 8,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,90 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 präsentieren. Siemens Energy dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,735 EUR je Siemens Energy-Aktie.

