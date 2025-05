Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Mittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 74,40 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 11:48 Uhr 0,7 Prozent. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 74,70 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 517.412 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 12.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,72 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,12 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,06 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,35 Prozent.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,125 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,50 EUR.

Am 08.05.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 9,96 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,28 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 10.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,25 EUR fest.

