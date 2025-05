Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag im Minus

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 73,46 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 73,46 EUR abwärts. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,94 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 72,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 86.367 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,72 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,06 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 233,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,125 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 56,50 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,96 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,28 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 06.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 10.08.2026 dürfte Siemens Energy die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie auf neuem Rekordhoch - Anleger greifen weiter zu

Siemens Energy-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April

Siemens Energy-Aktie: Jüngste Einstufung durch Goldman Sachs Group Inc.