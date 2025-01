Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Donnerstagmittag

So entwickelt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 50,78 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 50,78 EUR ab. Bei 50,64 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.093.482 Siemens Energy-Aktien.

Am 07.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,26 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,82 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.01.2024 Kursverluste bis auf 11,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 77,84 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,053 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,57 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,04 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 9,74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Siemens Energy am 12.02.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 11.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 0,744 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

