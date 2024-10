Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Mittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 35,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 11:48 Uhr 1,0 Prozent. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 35,56 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 643.064 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,62 EUR erreichte der Titel am 15.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 81,71 Prozent.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,063 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,20 EUR an.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -3,42 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 13.11.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,344 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Schwacher Handel: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus

Siemens Energy-Aktie sackt ab: Gewinnmitnahmen