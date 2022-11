Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 2,9 Prozent auf 14,91 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 184.590 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 24,89 EUR markierte der Titel am 16.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 40,10 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,25 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 45,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,12 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Siemens Energy am 07.02.2023 präsentieren.

